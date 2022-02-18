Enerji Bakanı Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına yanıt: Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarının geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceği yönelik çıkışına yanıt vererek, "Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam." dedi.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Dönmez şöyle devam etti:

Cemevleri

Türkiye’de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevleri de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu."

Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife

"Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65’ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler) Burada da amacımız, yüzde 65’ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak."

Kademeli elektrik tarifesi

"Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememe çıkışı

Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam.

(İHA)