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Enerji Bakanı Dönmez'dan doğal gaz açıklaması

22 Ekim 2020 20:00

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sondaj çalışmaları nezdinde çıkarılan doğal gazın Türkiye'nin 8-9 yıllık tüketimini karşılayacağını açıkladı.

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fatih dönmezenerji bakanı
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