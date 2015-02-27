Enerji Bakanı: Doğalgazı ucuza alıyoruz ama vatandaşa yansımayacak!

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rusya'dan doğalgaz için yüzde 10.25 indirim alındığını fakat yüksek kurdan dolayı bunun faturalara indirim olarak yansımayacağını belirtti.

Yıldız'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dediğim gibi dövizdeki yükselme bizim aldığımız indirim oranından daha fazladır. Aralık 2013'e göre yüzde 26, Aralık 2014'e göre yüzde 12,6'dır. Dün bizim Gazprom'la nihayetlendirdiğimiz fiyatlar ise 10,25'tir.

Biz bununla kalmadık, özel sektörün doğalgaz ihtiyaçlarıyla ilgili kendilerinin Rusya'dan doğalgazı alıp, Türkiye 'de rahat satabilecekleri, ticaret faaliyetlerine devam edebilecekleri noktayı yakalamış bulunuyoruz.

Son geldiğimiz durumda kasım 2008 doğalgaz fiyatları mertebesindedir.

28 AB üyesi ülke arasında en ucuz doğalgaz satan, hem sanayicisine hem vatandaşına en ucuz doğalgaz satan ülke Türkiye'dir.

Bunlarla alakalı BOTAŞ, bu indirimle beraber BOTAŞ önceki zararlarını telafi edecektir. Hazineye gümrüğe ve maliyeye olan borçlarını kapatacaktır

2015 yılının haziran ayına kadar bunların önemli bir bölümünü, inşallah çok iyi bir nakit akışına da sahip olacaktır.

Doğalgazda fiyat artışı

Doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik yok. Şubat-Mart aynı fiyat mekanizmalarıyla kullanılacak. Basında zaman zaman çıkan acaba gizli zam var mıydı, açık zam var mıydı gibi herhangi bir yoruma da katılmadığımızı söylememiz lazım. Ne açıktan ne gizliden zam vardır. Biz olduğunda paylaşan bir hükümetiz. Doğalgaz fiyatlarıyla alakalı fiyat değişikliği söz konusu değildir.

MGK'da arz güvenliğiyle alakalı ve bölgede oluşan yapının enerji açısından baktığımızda nasıl göründüğü, nerede bulunduğumuza dair bir sunum yaptık.

Biz Rusya ile fiyat müzakerelerinde mahkemeye tahkime gitmedik. Kendi aramızda mı gideceğiz? Ben böyle bir ihtiyacın olabileceği kanaatinde değilim. Biz EPDK'nın ve kurul üyelerinin bu manada almış oldukları kararlarla beraber sistemin iyi şekilde işleyeceği inancındayız.

Bugün sektör toplantısında bu konulara da değinilecek. Bizim yerli sanayinin elektromekanik sektöründe desteklenmesine dönük projemiz var. Bizim ithal malı tercih etmemiz doğru olmaz. Ama görevini yerine getiremeyecek olan herhangi bir cihazın, ister sayaç olsun ister herhangi bir donanım olsun, onun oraya tesis edilmesi hem israf hem yanlıştır. Ve biz yerli üretimin teşvik edilmesi ve bunun daha da büyütülmesiyle alakalı konuda kararlılığımızı biliyoruz.

Ne gizli ne açık zam olmadığını söylemiştim. BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlarında herhangi bir zam söz konusu değildir. Dolar üzerinden anlaşmış olan dağıtım şirketleri ki Ankara bunlardan birisidir, bunun her dövize gelen zam oranında, BOTAŞ fiyatına değil, doğalgaz fiyatına değil, hizmet dağıtım bedeliyle alakalı rakamın değiştiğini görüyoruz. Bunun adı doğalgaz zammı olarak nitelendirilemez, aktarılmaz.

Kayıp kaçak bedelleri abonelere yansıtılmayacak dendi. Nasıl tahsil edilecek?

EPDK başkanımız böyle bir cümle kullanmadılar. Bende dikkatlice takip ettim. Kayıp kaçak bir maliyet unsurudur. Bir kayıp kaçağın maliyet unsuru oluyor olması, aynı havuzdan değerlendirileceği oluyor. Her zaman söylüyorum 21 dğaıtım şirketinin üç dağıtım bölgesini hariç tuttuğumuzdaki kayıp kaçak oranı, AB üyesi ülkeleri kayıp kaçak oranından daha düşüktür. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama bu diğer üç bölgeyle alakalı yalnızca teknik olmayan bir siyasi yanının da olduğunu söylemem lazım. Parasını zamanında ödeyenler olduğu gibi, hangi partiden olursa olsun, belediyelerle alakalı 2 milyar lira alacak var. Batman belediyesi il bank'tan kredi aldı HDP'li olmasına rağmen. Hani deniyor ya HDP'li belediyeler ödemiyor diye. Bunu bir parti için söylemiyorum, il bankası makul faizlerle beraber verdiği kredilere defaaten 42 milyon lirayı batman belediyesi bu parayı ödemiştir. Benzer hassasiyetlerin diğer belediyeler içinde gösterileceğine olan inancımı vurgulamak istiyorum. Bizler vatandaşlık görevimizi gerçekleştireceğiz. Ödeyemeyen vatandaşlar için ödeme kolaylıklarını dağıtım şirketleri gösterecekler.