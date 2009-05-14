Enerji Bakanı: 'Doğal gaza zam söz konusu değil'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğal gaza zammın söz konusu olmadığını bildirdi.



Yıldız, 15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Azeri gazının fiyatı konusundaki bir soru üzerine, bunun 2001 yılında sözleşmesi yapılmış bir kontrat olduğunu, 2007 yılında gaz alımına başlandığını ve bu sözleşmenin zaman zaman belli şartların oluşması halinde fiyat revize hakkını doğurduğunu anlattı.



Eğer petrol ve gaz fiyatları dünyada belli oranların üzerine çıkarsa ve pik yaparsa, 4'ü aşarsa o zaman bir hak doğduğunu dile getiren Yıldız, dün Azerbaycan'da hem ikili hem de heyetler arası görüşmelerde bu konunun gündeme geldiğini ve konu üzerinde uzun zamandan beri çalışma yapıldığını söyledi.



Yıldız, sözleşmeden doğan hakkın 15 Nisan 2008 tarihinde hak olarak taraflara doğduğunu kaydederek, "O yüzden bu fiyat regülasyonunun yapılması lazım. Çünkü sözleşmeden doğan bir hak bu" dedi.



Azerbaycan'daki görüşmelerin 3 adet temel başlığı bulunduğunu anlatan Yıldız, bunlardan birinin Şahdeniz 1 projesinin fiyat regülasyonu olduğunu, bununla ilgili görüşmelerde ciddi bir mesafe kat ettiklerini ancak henüz sonuçlandırmadıklarını bildirdi.



Yıldız, temel prensip olarak bu fiyat regülasyonunun, doğan hakların bir iadesi şeklinde değerlendirilebileceğini ifade ederek, ikinci başlığın da Şahdeniz 2 projesine ilişkin olduğunu, burada da mesafe kat ettiklerin, tarafların iyi niyetli ve makul yaklaşımlarda bulunduklarını söyledi.



Üçüncü başlığın da transit geçişle ilgili olduğunu aktaran Yıldız, bu konuda da ciddi bir mesafe kat ettiklerini, Türkiye'nin transit konumunu güçlendirecek, stratejik önemini vurgulayacak bir çalışma yaptıklarınıbelirtti.



Fiyata ilişkin bir başka soru üzerine de Yıldız, şunları kaydetti:



"Rakam telaffuz etmeden piyasa fiyatı diyelim, Rus fiyatını temel kriter olarak konu etmeyelim ama makul bir fiyat olması ve bu konuda karşılıklı görüşmelerde her iki taraf da makul şeyler söyledi. Her iki tarafı da tatmin edebilecek rakamları telaffuz ettik, konuştuk. Büyük bir problem yaşamayacağımız kanaatindeyim."



"Anlaşma oldu mu?" şeklindeki bir soruyu da Yıldız, "Daha anlaşılmadı. Şu anda en az bir görüşmeye ihtiyacımız var. Görüşme sayısı ikiye çıkar mı bilmiyorum" karşılığını verdi.



Yıldız önümüzdeki hafta hem Azeri Enerji Bakanı'nı hem de SOCAR Başkanını heyeti ile beraber Ankara'ya davet ettiğini bildirdi.



Bir gazetecinin "Bu Türkiye'nin iç pazarındaki doğal gaz fiyatını ne kadar etkiler?" sorusu üzerine Yıldız, Türkiye'nin yalnızca Azerbaycan'dan gaz almadığını, geçtiğimiz yıl içinde 36-37 milyar metreküp gazın yaklaşık 5 milyar metreküpünün Azerbaycan'dan alındığını kaydetti.



Yıldız, bunun paçal maliyetin içinde çok ciddi bir rakam yükselmesine yol açmayacağını vurguladı.



Bakan Yıldız, "Doğal gaza zam olacak mı?" sorusuna karşılık da şunları söyledi:



"Hayır şu anda zam söz konusu değil. Biz bunu havuza atıyoruz. Yani Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Nijerya'dan, Cezayir'den aldığımız bütün gazları fiyat açısından baktığımızda havuza atıyoruz. O havuzdan paçal maliyetlerimiz, ortalama maliyetlerimiz bizim ana satışımızı belirliyor. O yüzden biz bunları tüketicimize, vatandaşlarımıza yansıtmamayı ana hedef olarak koyuyoruz."

