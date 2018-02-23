Enerji Bakanı Berat Albayrak: Ufukta erken seçim yok

1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda konuşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Ufukta görünen bir erken seçim yok" dedi. Albayrak, "Olağanüstü bir durum oluşturacak bir iklim de yok. Erken seçim olsa da olmasa da ki şu anda olmayacak zaten ama son yıllarda yaşanan tüm bu travmalara rağmen oluşturduğu birlik ve beraberlik ile birlikte içinden geçtiği bütün bu zor resme rağmen devlet ve millet olma noktasında müthiş bir enerji, samimiyet var" ifadelerini kullandı.

2017 yılının, yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye’nin dünyada ses getirdiği bir yıl olduğunu belirtti. Bor madeni için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurulduğunu dile getiren Bakan Albayrak, “Borda bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli 2-3 tane tesisle ilgili bir anons gerçekleştireceğiz. İnşallah bor madeninde ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak güzel birkaç adım atacağız” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Albayrak, rüzgârda dünyanın büyük off-shore projesini hazırladıklarını da belirterek, “Yani denizin üzerinde, rüzgâr verimliliğinin çok yüksek olduğu bölgelerimizi barındıracak, dünyada en büyük off-shore ihalesini yapmayı düşünüyoruz” dedi. Güneşte daha farklı stratejileri olduğunu da kaydeden Albayrak, “Bu yıl bitmeden aralık ayı içerisinde ilk yerli güneş panellerimizi Türkiye’de üretime alıp yerleştirmeye başlayacağız. Depolama ile ilgili çok önemli bir şeyi eklemeyi düşünüyoruz. Güneş YEKA’sına bu pille alakalı depolama ile alakalı konuyu da ekleyip önemli bir ihaleyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Erken seçim yok

Erken seçim iddiaları ile ilgili de konuşan Albayrak, “Ufukta görünen bir erken seçim yok. Olağanüstü bir durum oluşturacak bir iklim de yok. Erken seçim olsa da olmasa da ki şu anda olmayacak zaten ama son yıllarda yaşanan tüm bu travmalara rağmen oluşturduğu birlik ve beraberlik ile birlikte içinden geçtiği bütün bu zor resme rağmen devlet ve millet olma noktasında müthiş bir enerji, samimiyet var. Bu bir partiden öte, bir seçimden öte bu aşkı içinde barındıran bir resim var” diye konuştu.

ABD Afrin'de empati yapmalı

Albayrak, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili, ABD’yi empati yapmaya davet ederek, “Siz sınırın ötesine 5 bin tır silah yığacaksınız. Kargo uçakla farklı ekipman yığacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki 900 küsur km biriyle, üç yüz, dört yüz km diğeriyle olan sınırınızdaki gelişmeleri oturup bekleyeceksiniz. Ordan son iki yılda yüzlerce, sadece Afrin operasyonu özelinde yaklaşık yüz tane füze havan topu, havan mermisi noktasında başta da sivil insanlarınız olmak üzere tehdit unsurları oluşturacak gelişmeleri izleyeceksiniz. Öyle bir şey yok” dedi.

“Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konulur ve bu uygulanırdı” diyen Albayrak, şöyle konuştu: “Birilerinin odasında 30 yıl öncesinden astıkları çerçeve içerisindeki bölge haritalarıyla ilgili planlar uygulanırdı. Türkiye’nin özellikle 15 Temmuz’da yaşadığı süreçten sonra bölgede daha farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların her birinin müdahil olduğu günlerden geçiyoruz. Türkiye tüm bölge oyuncuları ve paydaşlarıyla kazan kazana dayalı tüm bu ilişkileri geliştirmek zorundadır.”