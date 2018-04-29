Enerji Bakanı Berat Albayrak: Sürekli yaz saati uygulamasına devam edeceğiz

Enerji Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının tüm yıla yayılması uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Dün Danıştay, uygulamanın yürütmesini durdurma kararı almıştı.

Enerji verimliliği ödül töreninde konuşan Bakan Albayrak ise Danıştay kararının esasa yönelik olmadığını ifade ederek "Usul ile ilgili olarak düzenleme yapılacak, yaz saati uygulamasında aynı istikamette devam edeceğiz" diye konuştu.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulamasının sürekli hale getirilemeyecek olması yönündeydi.

Danıştay, uygulamanın sürekli hale getirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğine hükmetmişti.

Kararda, yasal çerçeveler kapsamında Türkiye'de esas olarak uygulanması gereken saatin kış saati olarak anılan saat dilimi olduğu belirtiliyor.

Bakanlar kurulunun saat dilimini kalıcı olarak değiştirme yetkisinin bulunmadığını ifade eden Danıştay, sürekli olarak yaz saati uygulamasına geçişin yetki aşımı anlamına geldiğini vurguluyor.

Bakanlar Kurulu, Eylül 2016'da sürekli yaz saatine geçilmesi yönünde karar almış, bu kararın gerekçesi de "Gün ışığından daha fazla yararlanmak' olarak açıklanmıştı.

Uygulamanın iptali için Başbakanlık ve Enerji Bakanlığı aleyhinde Danıştay'da dava açılmıştı.