Enerji Bakanı Albayrak'tan Siirt açıklaması: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü'ndeki bakır madeninde heyelan nedeniyle meydana gelen göçükte 6 işçinin öldüğü ve 11 işçinin arandığı faciayla ilgili olarak "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız çok yoğun bir takiple, yoğun bir şekilde gelişmelerden hem biz arayıp bilgi veriyoruz hem kendileri sık sık arayarak tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu olayla alakalı yapılması gereken ne varsa kendileri devletimizin tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle talimatları bize verdi" diye konuştu.

Siirt'te 22 Temmuz'da da heyelan olmuştu:

Bakan Albayrak ve beraberindekiler, dün toprak altında kalan işçilerin bazı yakınlarıyla birlikte arama kurtarma çalışması yapılan göçük alanına gitti. Kazı alanında yaptıkları incelemenin ardından burada oluşturulan kriz merkezine giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın buradaki görevlilerden, son çalmışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı sırasında heyelanın yaşandığı alanda bir işçinin daha cesedine ulaşıldığı bilgisinin gelmesi üzerine Bakan Albayrak, göçük altında kalan işçilerin aileleriyla alana gitti. Alanda arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Bakan Albayrak, gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda ailelere bilgiler verdi. Bakan Albayrak daha sonra çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek basın toplantısı düzenleyen Bakan Albayrak, toprak altında kalanların olduğu bölgeye daha fazla yaklaşıldığına dikkati çeken Albayrak, umutlarının hiçbir zaman kesmeyeceklerini söyledi. Çalışmaların yoğunlaşmasının ardından toprak altında kalanlara ulaşılma şansının daha da arttığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sadece Siirt'ten değil, Şırnak'tan ve bölgedeki diğer illerden MTA olsun, TKİ olsun birçok kurtarma ekipleriyle yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. Dün de paylaştığım gibi zeminin kurumasına bağlı olarak çalışan dozer sayısı ekip sayısını da artıracağımızı ifade etmiştim. Zemin kurumaya başladıkça yağmur etkisine dayalı yukarıdaki düzleme çalışmaları bir noktaya eriştiği için bugün itibarıyla 8 iş makinesi, 23 kamyon bir de loder aktif bir şekilde gece gündüz demeden 24 saat çalışmalarına devam ediyor."

Çalışmaların yoğun bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Albayrak, enkaz altında kalan işçilerin ailelerini de gelişmelerden haberdar ettiklerini dile getirdi.

"Çok yoğun bir mesai harcıyoruz"

Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle ailelerin hassasiyetleri ve toprak altındaki bölgelere müdahale etme noktasında bir kısım konuları kendileriyle de istişare ederek, rızalarını alarak sahada daha hızlı ilerleme noktasında çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz. Son birkaç gündür Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen göçük altındaki vatandaşlarımızın aileleri ve akrabaları dayanışma ve birlikte olma noktasında kendileri de hem dua ederek hem de maddi ve manevi destek olarak ziyaret ediyorlar. Biz de onlar için AFAD ve Valiliğimiz başta olmak üzere çadır ve konteynır noktasında da kendilerinin burada ağırlanması, temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çaba gösteren kamu kurumlarımızın hepsine hükümetimiz adına teşekkür ediyorum."

Çalışma sahasının, zeminin mevcut topografisi ve eğimin dik olması sebebiyle çok hassas olduğunu söyleyen Albayrak, şöyle konuştu: "İki koldan süren çalışmanın özellikle sağ kotta kalan kısımında yeni bir kol açarak onu da düzenledikten sonra üçüncü kanalla, bir yolla çalışmaları daha hızlandırmayla ilgili önemli adımlar atmaya başladık. Umulur ki inşallah bu artan topografyanın düzlenmesi ve çalışma ortamının daha da artmasına bağlı olarak çok daha yakın dönemde bu sayıyı daha da artıracak. Vatandaşlarımıza yakın dönemde ulaşacak bir süreç ortaya çıkacak. Bu çalışmaları anlık olarak ilk günden beri, yurt dışındaki seyahatimden Türkiye'ye döndüğümden beri başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Başbakan'ımız çok yoğun bir takiple, yoğun bir şekilde gelişmelerden hem biz arayıp bilgi veriyoruz hem kendileri sık sık arayarak tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu olayla alakalı yapılması gereken ne varsa kendileri devletimizin tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle talimatları bize verdi."

Gece yarısı devam edecek

Arama kurtarma çalışmalarının akşam ve gece yarısı da sürdürüleceğini belirten Albayrak, "Gerek ışıklandırma gerek yeni oluşabilecek ihtiyaçlara dayalı yardımlar devam edecek. Bu çalışmaların özellikle son çerçevede baktığımızda ilişkili bölgelerin drone'lar vesilesiyle havadan yakın kamera sistemleriyle fotoğraflarını çekip çok daha detaylı araştırmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu çerçevede sadece fiziki bir müdahale yoğun bir çalışmanın yanında tüm vatandaşlarımızdan da toprak altındaki kardeşlerimiz için dua etmelerini, Allah'tan en kısa sürede inşallah sağlıklı bir şekilde kurtarılmaları noktasında manevi dualarını da eksik etmemelerini temenni ediyorum." dedi.

