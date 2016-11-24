Enerji Bakanı Albayrak'tan 'Şangay' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün 2017 dönem Başkanlığını üstlendiğine dair bir mesaj yayımladı.

Albayrak konuyla ilgili olarak Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Türkiye, bugün itibari ile Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü’nün 2017 Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye, dünya enerji üretim ve tüketiminde en büyük paya sahip olan bu birlik içinde, ana üyelerin dışında ilk dönem başkanı olacak. Bu dönem başkanlığı, enerji stratejilerimizin daha güçlü uygulanmasında, enerji işbirliklerimizin derinleşmesinde katkı sağlayacak."