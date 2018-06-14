Enerji Bakanı Albayrak'tan 'borcam' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 7 Haziran'da Kütahya'da mitinginde "Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım" sözleriyle başlayan polemik ile ilgili yeni açıklama geldi.

"80’lerde ile borcam üretimi yapan Paşabahçe’ye bugün hâlâ borik asidi Eti Maden olarak bizim bakanlığımız satıyor" diyen Albayrak, "Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 7 Haziran'da Kütahya'da mitinginde İnce, "Siz bor madeninin üzerinde yaşıyorsunuz. Biz madenleri ne yazık ki işlemeden satıyoruz. Madenleri cevher olarak satıyoruz. Bu da ucuza gidiyor. Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın" ifadesini kullanmıştı. Albayrak İnce'ye "Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan" sözleriyle yanıt vermişti.

Seçim sonucuna ilişkin beklentisini de açıklayan Albayrak, "Benim özellikle son 3 seçim özelinde gördüğüm ve sonuçlarına da baktığımda özellikle yurt dışı merkezli itelemeye rağmen; milletimizin Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühü var. Ramazan'da olan bir kampanya olmasına rağmen, havalar sıcak olmasına rağmen, yorgun olmaya, sahada çok yoğun bir kitle olmamasına rağmen sakin geçen bir kampanya olmasına rağmen büyük bir teveccüh var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek" yorumunda bulundu.

Enerji̇ ve Tabi̇i̇ Kaynaklar Bakanı ve AKP İstanbul 1. Bölge adayı Berat AlbayrakHande Fırat moderatörlüğünde Demi̇rören Medya Grup Başkanı, CNN Türk-Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Posta Gazetesi̇ Ankara Temsi̇lci̇si̇ Hakan Çeli̇k’in sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün TANAP töreninde devlet adamlarının da katılımıyla tarihi bir lansmanla ifade etsek de söylemimizin de ötesinde tarihi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu milletimizin bilmesi gerekiyor. Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri.

Türkiye ekonomik olarak en büyük, en istikrarlı ülkelerinden biri değil bölgesinin aynı zamanda en güvenilir ülkelerinden de biri. Her zaman kazan-kazan ilişkisiyle yürümüş bir ülke. Türkiye'siz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil. İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri, ikincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz'e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kast ediyorduk.

Bizim enerji portföyümüzde Azerbaycan'dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyle 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak.

Enerji konusu hakikatten çok önemli, halka anlatılması da çok önemli. Türkiye'nin enerji fiyatları konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Tüm bilimsel dataları topladık.

Madenciliğin sondaj alt yapısı konusunda çok yoğun bir seferberlik başlattık. Hem MTA hem özel sektörle yoğun bir çalışma başlattık. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Bundan dolayı Maden Güvenlik Kurulu'nu kurduk ve önemsiyoruz. Çok yoğun bir denetim takvimi geliştiriyoruz. Üç ayaklı bir denetleme oluşturuyoruz maden ocaklarında.

Dünyada en büyük bor stratejisinin imzasını attık. Bor tartışmalarını takip ediyorum. Kaç tane borcam var evde diye. Saydı, birkaç tane de varmış bizde. Çok net söyleyeyim bugün 80’lerde ile borcam üretimi yapan Paşabahçe’ye bugün hâlâ borik asidi Eti Maden olarak bizim bakanlığımız satıyor. Daha ne diyeyim. Bu işin esprisi, neden? Hakikaten espri yapılacak durumda muhalefet. Ekibinden bir kişi söylemez mi: Bakan bunu açıkladı, nükleer sanayiinde kullanacağız diye. Yahu borcam bu ya. Bu 80’lerde üretiliyordu. Aradaki fark bu. Bu saydığım projeler sadece bizim bakanlığımızda.

Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız nükleerde de. İkisi de komşu olacak borla nükleer.

2023'de Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 2.'nin yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak. Nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek"

Benim özellikle son 3 seçim özelinde gördüğüm ve sonuçlarına da baktığımda özellikle yurt dışı merkezli itelemeye rağmen; milletimizin Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühü var. Ramazanda olan bir kampanya olmasına rağmen, havalar sıcak olmasına rağmen, yorgun olmaya, sahada çok yoğun bir kitle olmamasına rağmen sakin geçen bir kampanya olmasına rağmen büyük bir teveccüh var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek. Parlamento seçiminde de AK Parti bence hem oy hem de vekil sayısı olarak çoğunluğu sağlayacak. Tabii burada halkı dinlemek çok önemli. Biz zaten uzun yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Sahada biz varız. Diğerleri sadece laf yetiştiriyor, sahada yoklar.

"Cumhur ittifakı Türkiye'nin bekaa ittifakıdır"

Güneydoğudaki resmi ben şöyle okuyorum. Hakkari dahil, Van Mardin toplumun resminde şunu gördüm. Son 15 senede 2 milyon fazla insan öldü Ortadoğu'da. Hepsi Müslüman. Bu operasyonun arkasında kim vardı? 15 Temmuz bu senaryoyla Türkiye'yi Suriye yapma planı mıydı? İşte toplumun bunu fark ettiğini gördüm. Son 15 senede sözde barış sürecini kullanarak genç nüfusun değerlerinden uzaklaştırmak için nasıl bir strateji gütmüş... Bunun farkında olan bir toplum var.

Yerli ve milli bir duruş sergileyen AK parti ve MHP'nin çok tarihi süreçlerde muazzam bir koordinasyonla yürüdüğünü görüyorum. Öbür tarafa bakıyorum. Cumhur ittifakı Türkiye'nin bekaa ittifakıdır. Güven ve iş birliği koordinasyonu var. Cumhur ittifakı şu son dönemde muazzam önemli işlere imza attı.

PKK ve FETÖ terör örgütü mü? Evet. peki bu sadece bir siyasi partinin işi mi bir ulusun işi mi? Biz AK Parti ve devlet için temizlik sürecini başlattığımız da 15 Temmuz'a kadar seslerini çıkarmadılar. Bizim bu adamlarla küresel olarak mücadele etmemiz için yek vücut olmamız lazım.