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Enerji Bakanı Albayrak: Kimsenin KKTC'yi yok saymasına izin vermeyeceğiz

"Enerji alanında ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir enerji diplomasisi ve siyaseti ortaya koyacağız"

14 Şubat 2018 11:07

Enerji Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı toplantıda Kıbrıs'daki hidrokarbon faaliyetlerine yönelik yapılan çalışamlar hakkında "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "2017 Yılı Performans ve Başarı Ödülleri" töreninde konuştu. Albayrak, "Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var. Daha etkin bir süreç yürütüyoruz. Birileri son günlerde oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok"  açıklamasında bulundu. 

Berat Albayrak açıklamasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz de burası çok net. Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Tüm bu çerçevede şimdiye kadar hep sağ duyuyla yaklaştık, sakin duruş ortaya koyduk. Özellikle enerji alanında ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir enerji diplomasisi ve siyaseti ortaya koyacağız."

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EenrjiEnerji ve tabii kaynaklar bakanıBerat AlbayrakKKTC

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