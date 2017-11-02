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Ekonomi

Enerji Bakanı Albayrak: Kimse Akdeniz'i babasının denizi zannetmesin

"Gaz bulunsa ilk ben söylerim, başkasına bırakır mıyım"

02 Kasım 2017 21:34

Türkiye'nin iktidarları döneminde neye ihtiyacı varsa ulaştıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepsini tek tek gerçekleştirdik. Enerjide de inşallah bunu başaracağız. Kimse Akdeniz'i kendi babasının denizi, kendisinin karasuları falan zannetmesin" dedi. 

Albayrak, "Türkiye olarak biz, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı, kendi münhasır ekonomik alanlarımız başta olmak üzere, gerekse KKTC'nin ruhsatlı sahaları başta olmak üzere bu aramaları, bu sismik çalışmaları, bu sondaj çalışmalarını, kuyuları kazacağız. Kimse kusura bakmasın. Eski Türkiye yok" diye konuştu.

Gaz ve petrolün bulunmasının en büyük temennileri olduğunu söyleyen Albayrak, "Bulduğumuzda ilk müjdeyi biz haber vereceğiz. Dedikodularla diyorlar ki, 'gaz bulundu söylemiyor'. Gaz bulunsa ben söylerim. Petrol bulunsa ilk ben derim yani, başkasına bırakır mıyım" diye konuştu.

"Gaz inşallah daha da ucuzlayacak"

Doğalgaz Kongresi'nde konuşan Albayrak, Türkiye'nin ikinci yüzer LNG santralinin bu yıl içinde devreye alınacağını söyledi. Albayrak, “Depolama alanında büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. 2021-22'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirler de hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak" dedi.

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