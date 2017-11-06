Enerji Bakanı Albayrak: Hedef 100 milyonları yakalamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin kömür üretiminin artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye'de geçeceğiz. Hedef 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak" dedi.

"Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü" imza töreninde konuşan Albayrak, protokolle sağlanan işbirliğinin, Türkiye'nin yerli kaynakları önceleme stratejisi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

"500 binleri konuşuyoruz, maliyetler daha da düşecek"

Enerji alanında çok önemli değişiklikleri hayata geçirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Albayrak, "Esas konu Türkiye'nin kazanması. 2016 yılı sonu cari açığımızın neredeyse 1,5 katından daha fazla bir rakamı bu alana harcayan bir ülke olarak, Bakanlık olarak çok daha büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık. Bu önemli stratejinin sacayaklarından bir tanesi yerli kömürün daha yoğun şekilde kullanılması ve ithale alternatif olarak birçok alanda dönüştürülmesiydi. Güneşte de rüzgârda da HES'lerde de nükleerde de enerjinin her alanında en iyisini yapmak zorundayız. Güneşte dünyanın en büyüğünü yapıyoruz, rüzgârda dünyanın en düşük fiyatıyla ihaleyi gerçekleştirdik, yüzde 65 yerlilikle müthiş bir süreci başlattık. Maliyetler bir yıl içinde, megavatı milyon avrolardan yarı yarıya düşmüş durumda, 500 binleri konuşuyoruz, daha da düşecek. Hem maliyet düşüyor verimlilik artıyor, hem bu çerçevede yerli üretim noktasında ithalatın düşmesine dayalı kazan-kazan süreci oluşuyor" diye konuştu.

“Burada bir problem var”

Albayrak, "Son 2 yılda 60 milyonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi Türkiye'de geçeceğiz. Hedef 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Albayrak, yerli kaynakları önceleme adına atmayı planladıkları adımlara değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün yaklaşık 18 milyar ton Türkiye'nin kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediyorsa burada bir problem var. 'Toplam elektrik portföyündeki ithal payını düşürmek, ithali yerli kömürle ikame etmeye çalışmak' demiştik. Bugün Türkiye'nin en büyük kömür santrali, 2 bin 800 megavatlık en büyük ithal kömür santrali olan Eren Grubu'nun yılda 7 milyon tona yakın kömür ithal ederek yaklaşık 21 milyar kilovatsaate yakın elektrik üreten bir santralin Hattat Grubu ile bir araya gelerek, yerli kömür konusundaki amaca hizmet edecek en önemli sacayaklarından birini ortaya koyması çok önemli. 7 milyon ton yerli üretim demek, 7 bin kişiye istihdam, bugünkü kömür fiyatlarıyla 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması, cari açığa 700 milyon dolarlık katkı demek. Türkiye'nin yıllık 280-290 milyar kilovatsaat elektrik tükettiğini göz önünde bulundurursak, sadece bu santralin 21 milyar kilovatsaat üretiminin yüzde 7,5'lik üretime denk geldiğini ortaya koyarsak, ithalden yüzde 7,5, yerlide yüzde 7,5, totalde yüzde 15 net yerlilik katkısına da çok büyük hizmet etmiş olacak."