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Ekonomi

Enerji Bakanı Albayrak: Büyüyen ve gelişmekte olan ülkemiz büyük bir tüketicidir

İstanbul Kongre Merkezi'nde, Dünya Petrol Kongresi düzenleniyor

10 Temmuz 2017 14:42

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Büyüyen ve gelişmekte olan ülkemiz ayrıca büyük bir tüketicidir" dedi.

Bakan Berat Albayrak konuşmasında şunları kaydetti:

Milli enerji ve maden politikasını hayata geçirdik. Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz aramalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sismik araştırmaların ardından keşif ve sondaj çalışmalarına önümüzdeki dönemde yoğun bir mesai harcayacağız.

Doğalgaz sektöründe 2 temel hedefimiz var. Birincisi altyapımızı geliştirmek, ikincisi uzun dönemli işbirliklerini artırmak. Dünya doğalgaz piyasasında yaşanan değişiklikleri yakalamak için LNG kapasitemizi artırıyoruz. İlaveten doğalgaz sektöründe arz güvenliği ve çeşitliliğini artırmak için çalışıyoruz.

2023 yılı itibariyle 11 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine kavuşarak bölgedeki en büyük ülkelerden biri olacağız.

Türkiye coğrafi konumuyla petrol rezervine sahip ülkelerle enerji potansiyeline sahip ülkeler arasında olması nedeniyle büyük öneme sahip. Bu anlamda tüm projelerin doğal müttefiki olamaya devam edeceğiz.

Açıkça ifade edebilirim ki; Türkiye şeffaf ve rekabetçi piyasa yapısıyla özel sektör yatırımları hayata geçirmek için adım atmış ve atmaya devam edecektir.

Şüphesiz Türkiye bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürecektir.

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