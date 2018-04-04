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Enerji Bakanı Albayrak: 7/24 kesintisiz elektrik üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Akkuyu Nükleer Enerji Santralı'nın açılışında konuştu

04 Nisan 2018 11:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer enerji Santralı'nın açılışında konuştu. Albayrak, "santral ile mevsime bağlı kalmadan, 7/24 kesintisiz elektrik üretileceğini vurgulayarak, “Üstelik bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz” dedi.

Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelinin atıldığını kaydederek, “Birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşününce Türkiye için önemli bir miladı yaşadığımız açıktır” ifadesini kullandı. 

Akkuyu’nun uluslararası izin ve standartlara uygun olduğuna dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Nükleer Danışma Güvenlik Grubu ve Avrupa İşletmeci Kuruluş şartlarında belirtilen tüm güvenlik standartlarına en uygun, ileri teknoloji ile inşa edilecek ve en son teknolojide bir santral olacak.” İnşaat ve işletme aşamasında ihtiyaç duyulan ekipmanın önemli bölümünün Türk şirketlerinden tedarik edileceğini belirten Albayrak, bu sayede yerli sanayiye milyarlarca dolarlık iş yaratılacağına dikkat çekti. Teknolojinin Türkiye’ye tam anlamıyla kazandırılması için şu ana kadar Rusya’ya gönderdikleri 248 öğrenciden 35’inin eğitimlerini bitirip döndüğünü kaydeden Albayrak, “Öğrencilerimiz bilgi ve tecrübeleriyle nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında önemli rol oynayacak. İnanıyoruz ki ülkemiz dünyayla rekabet edecek kapasiteye ulaşacak” dedi. 

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