Enerji Bakanı açıkladı: 17 ildeki çiftçilerin elektrik borcu 23,5 milyon lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt vererek, 17 ildeki çiftçilerin toplam elektrik borcunun 23 milyon 609 bin 705 lira olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun tarımsal amaçlı elektrik kullanan abonelerin borcuna ilişkin soru önergesini yanıtlayan Fatih Dönmez, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 17 ildeki çiftçilerin 23 milyon 609 bin 705 lira elektrik borcu olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, bu illere ilişkin detayları şöyle paylaştı: