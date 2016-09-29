Enerji Bakanı: 1 Ekim'den itibaren doğalgazda yüzde 10 indirim yapılacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, 1 Ekim'den itibaren doğalgazda yüzde 10 indirimin uygulamaya koyulacağını açıkladı. Albayrak, elektrikte ise herhangi bir zam yapılmayacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Doğalgaz indirimi hususu; Biliyorsunuz hali hazırda karar imza noktasına gelmediği için bu süreç tamamlanmadı. Ancak vatandaşımıza inşallah kış gelmeden bu süreci başlatacağımı ifade ettiğimiz için, hükümetimiz ve başbakanımızla yaptığımız görüşmede bu doğalgaz indirimini yansıtma kararı aldık. 1 Ekim'de başlamak üzere hem tüketiciye hem sanayiye yansıyacak. Doğalgaz'da zam haberleri ile gündeme gelirdik, yüzde 10'luk zam indirimini açıklamaktan çok mutluyuz.

Elektrikte bir zam öngörmüyoruz. İnşallah bu maliyetlerin düşmesine dayalı, önümüzdeki dönemde inşallah elektrik maliyetlerinde düşme hareketlerinin olması kuvvetli muhtemel.

24 Kasım sonrası yaklaşık bir 7 ay yavaşlama süreci ve Haziran ayından sonra yeniden bir normalleşme süreci. Malumunuz Ağustos ayındaki St. Petersburg ziyaretinde 24 Kasım'dan öncesinden daha iyi gelmesi hususunda mesajlar verildi. Bunun en önemli noktası enerji. Türk akımı, St. Petersburg'da görüşmelere başladık ve devam ettirdik. İnşallah Sayın Putin ve Sayın Erdoğan yakın zamanda görüşecek. Ayrıca Türkiye'de 49 yıl sonra olan Enerji Kongresi vesilesiyle Rusya tarafı ile olumlu görüşmelerimiz devam ediyor.

Yerli kömürde belirlediğimiz 5-6 bölge var. Birinci kriterimiz bölgede arz talep dengesi. Son dönemde hazırladığımız portföyde 2 bin kalorinin üzerinde. Eskiden 1000, 1200 rezerv varken AKP iktidarı döneminde yapılan keşiflerle bu rakam 2 binin üzerine çıktı. Araştırmalarımız sonucunda Çayırhan bölgesi öne çıkıyor. Gelecek hafta detayları ortaya çıkacaktır."