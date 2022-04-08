Enerji Bakan Dönmez: Sadece Karadeniz’de değil, önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz" dedi.

Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin karaya taşınması görevini üstelenecek Yavuz gemisini uğurlama töreninde konuştu. Bakan Dönmez, çok yakın zamanda Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerimiz Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor"

"Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz."

"Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması için kaynak ülke ve güzergâh seçeneklerinin artmasından yanayız"

"Sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz.

Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergâh seçeneklerinin artmasından yanayız. Bu durum hem bizim hem de Avrupa'nın arz güvenliği için de önem taşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi iş birliği içerisinde, uluslararası hukuka uygun, karşılıklı saygı temelinde istikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alacağız."