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Spor

Eneramo Beşiktaş'ta

Yeni sezon öncesi transferin önemli bölümünü yaptıklarını ifade eden Orman, yaklaşık 10 milyon Euro harcadıklarını dile getirdi

29 Temmuz 2013 10:36

Avusturya kampında gazetecilerle bir araya gelen başkan Fikret Orman, Nijeryalı golcü Michael Eneramo ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
 
Beşiktaş'ın Avusturya kampında soruları yanıtlayan Fikret Orman, Eneramo'nun kalbi ile ilgili yapılan kontrolleri sonrası futbol oynamasında bir sorun olmadığını ve oyuncunun resmi sözleşmeye imza attığını söyledi.

Fikret Orman'a İbrahim Toraman'ın kaptanlıktan ayrılması soruldu.

Başkan Orman, "Bu takımın futbol direktörü Önder Özen'dir. O'nun bu konuda bize vereceği rapor önemlidir. Bu konunun detayını bilmiyorum. Futbolculuk profesyonel bir iş ve herkes işini yapmak zorunda. Kimsenin küsme veya darılma gibi bir lüksü olamaz" dedi.

Orman Fernandes'in sözleşmesini uzatacaklarını, Ersan Gülüm için Malaga'dan gelen teklifi ise reddettiklerini sözlerine ekledi.

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