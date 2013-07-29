Eneramo Beşiktaş'ta

Avusturya kampında gazetecilerle bir araya gelen başkan Fikret Orman, Nijeryalı golcü Michael Eneramo ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



Beşiktaş'ın Avusturya kampında soruları yanıtlayan Fikret Orman, Eneramo'nun kalbi ile ilgili yapılan kontrolleri sonrası futbol oynamasında bir sorun olmadığını ve oyuncunun resmi sözleşmeye imza attığını söyledi.

Fikret Orman'a İbrahim Toraman'ın kaptanlıktan ayrılması soruldu.

Başkan Orman, "Bu takımın futbol direktörü Önder Özen'dir. O'nun bu konuda bize vereceği rapor önemlidir. Bu konunun detayını bilmiyorum. Futbolculuk profesyonel bir iş ve herkes işini yapmak zorunda. Kimsenin küsme veya darılma gibi bir lüksü olamaz" dedi.

Orman Fernandes'in sözleşmesini uzatacaklarını, Ersan Gülüm için Malaga'dan gelen teklifi ise reddettiklerini sözlerine ekledi.