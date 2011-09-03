-Ene: Yaptığımız basit hatalarla kaybettik PANEVEZYS (A.A) - 02.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda üçüncü maçında ev sahibi Litvanya'ya 75-68 yenilen A Milli Takım'ın başantrenörü Orhun Ene, maçın sonunda yaptıkları basit hatalarla kaybettiklerini söyledi. Ene, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bir bölümünü çok iyi oynadıkları maçın, son bölümünde kötü oynadıklarını kaydederek, ''Maçın sonunda yaptığımız basit hatalarla kaybettik'' dedi. Maçın sonunda savunmada yaptıkları basit hatalar nedeniyle hücumda da tempoları düşünce 7 sayılık fark oluştuğunu vurgulayan Orhun Ene, şöyle devam etti: ''Litvanya'nın seyircisiyle burada yarattığı atmosfer, her takım için zor ama biz bugün onları yenebilecek kapasitemiz olduğunu gösterdik. Şimdi önümüzde 2 maç daha var. Avrupa Şampiyonası bundan sonra daha da zorlanıyor. Bu yenilginin takım üzerinde olumsuz etkisi olmaz. Hataları düzeltip, maçın sonunu daha iyi oynayarak, daha iyi basketbolla kazanmak istiyoruz.'' Milli oyunculardan Ersan İlyasova, Litvanya'nın seyircisinin desteğiyle iyi bir oyun sergilediğini kaydederek, ''Son çeyrekte iyi savunma yapamadık ve Litvanya'ya ikinci atış şansları verdik. Bu da maçı kaybetmemize neden oldu. Ancak önümüzdeki iki maç daha var. İspanya karşısında iyi oynayıp, kazanarak hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Halen grupta birincilik şansımız devam ediyor'' ifadelerini kullandı. -Kemzura: ''Taraftarımız ruh ve yürek kattı'' Litvanya Milli Takımı Başantrenörü Kestutis Kemzura, maçtan sonra taraftarlarına teşekkür ederek, ''Taraftarımız takıma ruh ve yürek kattı. Oyunumuza çok katkıda bulundular'' dedi. Kemzura, çok sert ve zorlu bir maç olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bu akşam çok iyi ve yetenekli bir takımı yenmeyi başardık. Maç içinde zaman zaman sertliğimizi kaybettik. Türkiye bundan yararlandı ve skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ama maçtan hiç kopmadık, hep maçın içinde kaldık. Son çeyrekte de skor üretmekte zorlansak da rakibimizi durdurmayı başararak, maçı lehimize çevirdik. Sonucu detayların belirlediği çok çekişmeli maç oldu. Türkiye gibi büyük takımları yenmek için takım halinde oynamak ve kenardaki oyunculardan da büyük katkı almak zorundaydık. Bunu başardığımız için mutluyuz.'' -Kerem Tunçeri hastaneye kaldırıldı Karşılaşmanın bitimine 5 dakika 58 saniye kala bir pozisyonda Kaukenas'ın dirseği yüzüne gelen Kerem, yerde kaldı. Kerem'in maçın ardından kontroller için hastaneye götürüldüğü bildirildi. A Milli Takım Doktoru Tahsin Beyzadeoğlu, karşılaşmada sağ gözünün altına darbe alan Kerem'i ambulansla hastaneye götürdüklerini belirterek, ''Kerem'in o pozisyonda bilinç kaybı olmadı. Sadece ayağa kalkarken darbeye bağlı hafif bir sersemlemesi oldu. Hastaneye götürüp, tedbir amaçlı ayrıntılı tomografisini çektirdik'' dedi. Kerem'in durumunda ciddi bir şey olmadığını kaydeden Beyzadeoğlu, ''Kemikte ve beyinde bir zedelenme yok. Sadece yumuşak doku zedelenmesi var. Kerem gayet iyi. İstirahat edecek'' diye konuştu. -Türkiye ilk yenilgisini aldı Litvanya'ya 75-68 yenilen Türkiye, finallerdeki ilk yenilgisini aldı. A Milli Takım, grupta daha önce Portekiz'i 79-56 ve Büyük Britanya'yı da 90-61 yenmişti. Litvanya karşısında başantrenör olarak 3. resmi maçına çıkan Orhun Ene de ilk yenilgisini almış oldu. -Maçın en skoreri Ersan oldu Karşılaşmada 20 sayı atan Ersan İlyasova, maçın en skorer oyuncusu oldu. Ömer Aşık, 11 sayı, 13 ribaunt ile oynarken, Ömer Onan 10, Enes Kanter ise 9 sayı kaydetti. Litvanya'da 12 sayı atan Songaila, takımının en skorer oyuncusu olurken, Jasikevicius 7 asist yaptı. Türkiye, 3 sayılık atışlarda yüzde 17 (18'de 3) isabet oranıyla oynadı. -Litvanya liderliğe yükseldi Türkiye'yi 75-68 yenen ev sahibi Litvanya, liderliğe yükseldi. Grupta ilk iki maçını kazanan Türkiye, üçüncü maçında Litvanya'ya mağlup olunca, üçüncü sıraya düştü. Büyük Britanya'yı 86-69 yenen İspanya, grupta 2. sıraya yükselirken, diğer maçta ise Polonya, Portekiz'i 81-73 yendi. -Türkiye yarın maç yapmayacak Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda yarın maç yapılmayacak. A Milli Takım, yarın akşam tek antrenmanla 4 Eylül Pazar günü Polonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.