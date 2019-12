-ENE: SEYİRCİ DESTEĞİ BÜYÜK KATKI SAĞLADI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya'yı eleyerek yarı finale yükselen (A) Milli Takım'da yardımcı antrenör Orhun Ene, özellikle seyirci faktörünün kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi. Avrupa Şampiyonası'na iyi başlayıp, şanssız bazı neticeler sonucunda aynı şekilde devam edemediklerini belirten Ene, ''Burada 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın kendi evimizde olması, yeni salonların vermiş olduğu atmosfer ve özellikle seyirci desteği, daha önceki organizasyonlarda sıkıntı yaşadığımız eşikleri geçmemize büyük katkı sağladı. Sahada o kadar büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz ki, takım olarak fark yaratıyoruz. Slovenya gibi bir ekibi bu kadar rahat geçmemiz, beklenen bir şey değildi'' diye konuştu. Yarı finaldeki rakipleri Sırbistan'ın gücüne değinen Orhun Ene, ''Biz artık rakiplerden çok kendi mücadelemize bakıyoruz. Her topu kazanmak ve rakibi durdurmak için gerekli enerjiyi yakalayıp, içinde bulunduğumuz atmosferle Sırbistan'ı da geçeceğimizi düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı. -''KİMSENİN BİR DİĞERİNİN ROLÜNDE GÖZÜ YOK''- Orhun Ene, (A) Milli Basketbol Takımı'nı oluşturan oyuncuların yakaladığı uyuma dikkati çekerken, şunları söyledi: ''Tüm takımlarda iyi oyuncular var. Her ülkenin kadrosunda veya kadroya girememiş önemli isimler bulunuyor. En güçlü isimlerden kurduğumuz her kadro başarılı olacak diye bir şey yok. Bizimle bu mücadeleyi verebilecek, bu direnci gösterebilecek, oynasa da oynamasa da her koşulda bu birlikteliği sağlayacak oyuncularla 2-3 senedir birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde bir armoni yarattık ve uyum sağlandı. O uyumun yarattığı düzenle de şu anda kimse bizi rayımızdan çıkaramıyor. Herkes kendi rolünü benimsemiş durumda. Saha içinde ve dışında herkes birlikte olmaktan, basketbol oynamaktan mutluluk duyuyor. Kimse kimsenin hiçbir şeyinden rahatsız olmuyor. Bu her zaman başarılamıyor, birçok takım bunu sağlayamıyor. Problemleri minimize eden takımlar başarılı oluyor. Oyuncularımız saha içinde rolleri paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyorlar. Takımda kimsenin bir diğerinin rolünde gözü yok. Bence en önemli olan şey bu.''