Ene resmen Banvit'te



Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Banvit, antrenör Orhun Ene ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Antrenör Orhun Ene, kendisini Banvit'e bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.



Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki merkezinde, Banvit Kulübü Başkanı Özkan Kılıç ve Banvit Menajeri Turgay Çataloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, antrenör Orhun Ene yeni kulübüyle 3 yıllık mukaveleye imza attı.



Orhun Ene ile anlaşmış olmaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getiren Banvit Başkanı Özkan Kılıç, kulübü adına anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, ''Kendisinin hem Banvit'e, hem de Türk basketboluna büyük hizmetler vereceğine inanıyoruz'' dedi.



