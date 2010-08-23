-ENE: KRİTER ARJANTİN MAÇI OLACAK ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - A Milli Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhun Ene, Efes Pilsen World Cup 9 turnuvasında Kanada'ya karşı rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ene, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çok fazla hücum ribauntu verdiğini, ancak çok iyi savunma yaparak, kolay bir galibiyet aldıklarını belirtti. Kanada'nın, Türkiye düzeyinde oyuncu rotasyonuna sahip olmadığını ifade eden Ene, ''Kriter yarın ki Arjantin maçı olacak. Kaliteli bir takımla oynayacağız. Amacımız hem hücumda, hem de savunmada etkili bir performans sergileyerek kazanmak'' diye konuştu. Kanada takımının antrenörü Leo Rautins de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu söyledi. ''Bazı sakatlarımız var. Elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı'' diye konuşan Rautins, dünya şampiyonası öncesinde daha iyi oynamak için zamanları bulunduğunu kaydetti.