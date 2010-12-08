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Spor

ENE AVRUPA'DA UMUTLANDI BALIKESİR (A.A)

08 Aralık 2010 11:35

-ENE AVRUPA'DA UMUTLANDI BALIKESİR (A.A) - 08.12.2010 - Basketbol Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'nda, Almanya'nın Ewe Baskets Oldenburg takımını dün 81-72 yenen Banvit'in antrenörü Orhun Ene, ''Gruptan çıkma mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz'' dedi.  Ene, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir kupada, zorlu bir grupta yer aldıklarını belirterek, kazandıkları her maçın hem kulüp hem de ülke açısından önem taşıdığını söyledi.  Son 10 gün içinde, biri yurt dışında, diğeri ise Galatasaray deplasmanında üst üste uğradıkları iki yenilginin ardından elde ettikleri bu galibiyetin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ene, şunları kaydetti: ''Almanya'nın Ewe Baskets Olderburg takımına, geçtiğimiz hafta, 20 sayının üstünde bir farkla yenilmiştik. Bu kez, evimizde aynı rakibimizi iyi savunma ve hücum yaparak, 9 sayı farkla yenmeyi başardık. Çok iyi mücadele veren oyuncularımı kutluyorum. Son 10 günün ardından, böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu kupada, grubumuzda ilk iki takım arasına girmeye çalışarak, gruptan çıkma mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz.''

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