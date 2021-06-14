"Endüstriyel atıkların arıtılmadan bırakılması nedeniyle Ergene ölümcül bir hale geldi; bu doğa faciasının tüm sorumlusu AKP iktidarıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sağlık Politikaları Danışmanı Coşkun Bel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ergene Nehri’ni CHP’li belediye başkanlarının kirlettiği söylemine yanıt verdi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan’a konuşan Bel, “Bu doğa faciasının tüm sorumlusu AKP iktidarıdır” dedi.

“Bir zamanlar Ergene Nehri'nde hem balık tutuluyor, hem de yüzülüyordu… Ergene, özellikle son 20 yıldır, sanayi, evsel ve tarımsal ilaç, gübre atıkları nedeniyle ‘Dördüncü sınıf', yani ‘Çok kirlenmiş akarsu' haline geldi. Trakya bölgesindeki sorumsuz fabrikalar atıklarını ‘Artıma tesisi olmaksızın' Ergene Nehri'ne bırakıyor. Endüstriyel atıkların arıtılmadan bırakılması nedeniyle nehir ölümcül bir hale geldi” diyen Bel, şöyle devam etti:

“Türkiye'de kanserin en sık görüldüğü bölgelerin ilk sıralarında Trakya yer alıyor! Bu felâkette CHP'li belediyelerin hiçbir suçu yoktur. Çünkü her şey iktidara, AKP'li bakanlıklara bağlıdır. Trakya Üniversitesi'nin bölgeyi kurtarmak için hazırladığı ‘Ergene Havzası Çevre Düzeni' 13 Temmuz 2004 tarihinde, o günkü Çevre Bakanı tarafından imzalanarak resmen kabul edilmişti. Aradan 17 yıl geçti. Fakat… AKP iktidarı, kendi imzaladığı bu planı doğru-dürüst uygulamadı. Eğer uygulasaydı, kirlilik böyle ürkütücü boyutlara gelmeyecek ve halk sağlığı sorunu da yaşanmayacaktı.

Ergene havzasını denetleyecek ve kirlenmesinin önüne geçecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Tüm yetki onlardadır, CHP'de değil. Biz CHP olarak konuyu Meclis'e taşıdık, soru önergeleri verdik ama iktidar oralı bile olmadı. Maalesef ülkeye çok yazık ediyorlar!”

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