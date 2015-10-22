Endüstri 4.0 istihdamı azaltacak



Uzmanlar, "Endüstri 4.0" diye adlandırılan ve üretim süreçlerinin birbiriyle iletişim içinde olmaları anlamına gelen yeni sistemin istihdam alanlarını azaltacağına dair uyarıyor.

İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) araştırmasına göre dijital dönüşüm önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Almanya’da üretim alanında yaklaşık 430 bin yeni istihdam alanı oluşturacak. Ancak 490 bin istihdam alanını ise yok edecek.

İstihdam piyasası araştırmacıları, bu kesintiden çoğunlukla bügün makine ve çeşitli ekipmanları kullanan işgücünün etkileneceğini kaydetti.

Uzmanlar özellikle rutin üretim hatlarında çalışanlara, işsiz kalmamaları için vaktinde gerekli meslek içi eğitimi almaları tavsiyesinde bulundu.