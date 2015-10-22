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Ekonomi
Deutsche Welle

Endüstri 4.0 istihdamı azaltacak

Araştırmacılar, Alman fabrikalarında hayata geçecek Endüstri 4.0 adlı dijitalleşmenin 60 bin kişilik istihdama mal olacağı uyarısında bulunuyor.

22 Ekim 2015 22:15


Uzmanlar, "Endüstri 4.0" diye adlandırılan ve üretim süreçlerinin birbiriyle iletişim içinde olmaları anlamına gelen yeni sistemin istihdam alanlarını azaltacağına dair uyarıyor.

İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) araştırmasına göre dijital dönüşüm önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Almanya’da üretim alanında yaklaşık 430 bin yeni istihdam alanı oluşturacak. Ancak 490 bin istihdam alanını ise yok edecek.

İstihdam piyasası araştırmacıları, bu kesintiden çoğunlukla bügün makine ve çeşitli ekipmanları kullanan işgücünün etkileneceğini kaydetti.

Uzmanlar özellikle rutin üretim hatlarında çalışanlara, işsiz kalmamaları için vaktinde gerekli meslek içi eğitimi almaları tavsiyesinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Araştırmacılar AlmanEndüstriPiyasasıMeslek Araştırmaları EnstitüsüAlmanyaDeutsche Welle Türkçe dpa BD/BK

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