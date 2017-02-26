Endülüs derbisi Sevilla'nın

İspanya'da Endülüs derbisi olarak adlandırılan günün önemli maçında Sevilla, konuk olduğu Real Betis'i 2-1 yendi.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 56. dakikada Gabriel Mercado ve 76. dakikada Vicente Iborra kaydetti. Real Betis'in tek golünü ise 36. dakikada Rıza Durmisi attı.

Eurosport'taki habere göre, bu sonuçla arka arkaya 3. galibiyetini elde eden Sevilla, puanını 52'ye çıkardı ve lider Real Madrid ile puanını eşitleyerek maç fazlası ve averajla 2. sıraya yükseldi. Bir maçı eksik olan Real Betis ise 24 puanda kaldı.