-ENDONEZYA'YI TSUNAMİ VURDU CAKARTA (A.A) - 26.10.2010 - Endonezya'nın Sumatra adasının batısında dün meydana gelen şiddetli depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısı 108'e yükseldi. Yerel bir televizyon kanalına açıklama yapan resmi bir yetkili, kriz merkezinden gelen son sayıya göre, ölü sayısının en az 108 olduğunu, 502 kişinin de kaybolduğunu belirtti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Sumatra adasının batısındaki kentleri ve Mentawai adalarını vuran depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıklamış, depremin, okyanus yatağının 20 kilometre altında meydana geldiğini bildirmişti.