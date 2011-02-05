-ENDONEZYALIYLA EVLENEN TÜRK DAMADA MAKYAJ LONDRA (A.A) - 05.02.2011 - Endonezya'da bir hafta süren ve "Java" geleneğiyle dünyaevine giren Recep Çakmak'a makyaj yapıldı ve çiçekli suyla yıkandıktan sonra kendisine dört farklı kıyafet giydirildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da gazetecilik yapan Çakmak, Endonezyalı Nurul Hidayeti ile 8 Ocak'ta Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 6 saat uzaklıktaki Java adasındaki Purwokerto şehrinde evlendi. Ülkenin en köklü geleneklerinden olan "Java" geleneğine göre evlenen Çakmak'ın düğünü bir hafta sürdü. Bu geleneğe göre, gelinin düğünden bir hafta önce oruç tutmaya başladığını anlatan Çakmak, düğünden iki gün önce ise elbise provalarına başladıklarını kaydetti. Düğün günü elbiselerini giymeden önce içinde çiçekler olan özel bir suyla yıkanan Çakmak, bunun ardından da hem kendisine hem de geline makyaj yapıldığını söyledi. Düğün için 4 farklı kıyafet değiştirdiğini de anlatan Recep Çakmak, nikah sırasında takım elbise giydiğini, daha sonra çeşitli yerel kıyafetler giydiklerini kaydetti. Yerel kıyafetlerin giyildiği törenlerden birinde damatla gelinin birbirine gül dalları attığını söyleyen Çakmak, "Sonra gelin ömür boyu hizmetin sembolü olarak damadın ayağını yıkamaya başlıyor. Damat vazoya konulmuş bir yumurtayı kırıyor, ayağını geline uzatıyor, gelin de damadın ayağını yıkamaya başlıyor" diye konuştu. Düğünde verilen para ve takılan takıların hepsini kız tarafının aldığını kaydeden Çakmak, "Yani gelinle damada bir şey koklatmıyorlar. Türk gelenekleri bu açıdan daha iyi" dedi. Çakmak, düğün sırasında kimi zaman yorulduğunu da belirterek, törende okunan bazı duaların 20 dakika sürdüğünü anlattı. Endonezya'da kendisine "Recep" isminden dolayı ilginin çok olduğunu belirten Çakmak, "Recep isminden dolayı daha fazla sevildim. Çünkü milletin çoğunun aklına Türk deyince Recep Tayyip Erdoğan geliyordu. Bana Recep Erdoğan diye hitap edenler bile oldu" dedi.