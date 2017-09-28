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Dünya

Endonezyalı din adamı: Yanardağ, seks yapan dağcılar yüzünden patladı

Yanardağı son günlerde 400 depreme sebep oldu

28 Eylül 2017 15:40

Endonezya'nın Bali adasında bulunan Agung Yanardağı'nın seks yapan dağcılar nedeniyle patladığı yolundaki batıl inanç Avustralya medyasına haber oldu. Faliyete geçen Agung Yanardağı son günlerde 400 depreme sebep olurken, tehlikeli addedilen bölgeden 75 bin kişi tahliye edildi.

Din adamı: yabancılar seks yaptığı ve regl olduğu için dağ kızdı

Yanardağın patlamasının 'eli kulağında' olduğu ifade edilirken, Muntig köyünde görev yapan bir din adamı, "yabancılar seks yaptığı ve regl olduğu için dağın kızdığını" öne sürdü. Fairfax Media'nın haberinde Jaya adıyla anılan rahip, suçu dağcılara attı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Ketul adlı bir yöre sakini de dağın ne zaman aktif hale geleceğinin kimse tarafından bilinmediğini söylerken, en ciddi emarenin dağın ısısıyla geyik, inek, yılan gibi hayvanların bölgeden kaçması olduğunu ifade etti.

Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya, 130 aktif volkanik dağıyla dünyada en çok yanardağ bulunan ülke konumunda.

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