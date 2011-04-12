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Dünya

Endonezyalı bakan Meclis'te porno izledi

Bakan Artifino, meclise porno karşıtı yasa teklifini getiren İslamcı Müreffeh Adalet Partisi mensubu.

12 Nisan 2011 03:00

T24- Endonezyalı Bakan Artifino, tablet bilgisayarıyla pornografik içerikli film izlediği ortaya çıkınca "tövbe ederek ve Kuran okuyarak kendimi düzeltmeye çalışacağım" dedi.




Endonezyalı Bakan Artifino, meclise porno karşıtı yasa teklifini getiren İslamcı Müreffeh Adalet Partisi mensubu.

Artifino, yanlışlıkla açtığı bir e-postanın kendisini pornografik resimlere yönlendirdiğini söylemişti.

Artifino düzenlediği basın açıklamasında "Basında yer alan haberler dolayısıyla partinin ve meclisin tüm üyelerinden özür diliyorum" dedi.

Eski bakan sözlerine "Partim için çalışmaya devam edeceğim. Ayrıca tövbe ederek ve Kuran okuyarak kendimi düzeltmeye çalışacağım" diye devam etti.

BBC'nin Cakarta'daki muhabiri Kate McGeown, İslamcı partinin ülkede kabul edilen porno karşıtı yasanın mimarı olduğu, Artifino'ya bu yüzden acıma gösterilmediğini söylüyor.

Artifino'nun bilgisayarına porno indirdiği kanıtlanırsa, eski bakan partisinin kanunuyla yargılanabilir.

Ancak partinin Şeriat Kurulu'nun başkanı Surahman Hidayet, yaptığı açıklamada "Parti üyeleri de insan. Artifino'ya olan herkesin başına gelebilirdi" dedi.

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