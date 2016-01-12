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Dünya

Endonezya'dan sonra Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem!

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı

12 Ocak 2016 01:50

Endonezya'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra Japonya'nın kuzeyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

CNN'in haberine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Rişiri Adası'nın 75 kilometre güneyi, başkent Tokyo'nun 984 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

Depremin 236 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı. 

 

Endonezya'da deprem

 

Endonezya'daki Maluku Adaları'nın 321 kilometre kuzey-kuzeybatısının 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldığı bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

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