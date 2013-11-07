Endonezya'daki volkan 3 yıl sonra faliyete geçti



Endonezya'daki Sumatra Adası'nda bulunan Snabung volkanı 3 yıl aradan sonra faaliyete geçti. Bölgede tahliyeler başladı.

Sumatra Adası'nda bulunan yanardağın yoğun şekilde kül ve duman püskürtmesi üzere yanardağın yakın çevresinde yaşayan halk tahliye edilmeye başlandı.

cnnturk.com'de yer alan habere göre, yanardağın yakın çevresi için kırmızı alarma geçildi.

3 kilometre çapındaki alanda yaşayan yaklaşık bin 300 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar bölgede ki kiliselere yerleştirildi.

7 kilometre yükseğe kadar ulaşan yoğun kül ve dumanla birlikte yanardağ çevreye kızgın taş parçaları püskürtüyor.

2 bin 460 metre yüksekliğinde olan yanardağ en son 2010 yılında faaliyete geçmiş