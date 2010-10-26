-ENDONEZYA'DAKİ TSUNAMİDE 23 KİŞİ ÖLDÜ CAKARTA (A.A) - 26.10.2010 - Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan tsunamide ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü. Afet yönetimi yetkilileri, depremin ardından oluşan 3 metrelik dev dalganın batı kıyısındaki iki sahil köyünü vurduğunu belirtti. Yüzlerce evi sürükleyen dev dalganın ardından 23 kişinin cesedine ulaşıldığını belirten yetkililer, 167 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi. Sık sık depremin vurduğu ülkede, Sumatra adası açıklarında 2004 yılında meydana gelen çok şiddetli depremin ardından oluşan tsunami felaketinde 200 binden fazla kişi ölmüştü.