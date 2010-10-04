-ENDONEZYA'DAKİ TREN KAZASI PETARUKAN (A.A) - 04.10.2010 - Endonezya'da bir yolcu treninin, istasyondaki başka bir trene çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından, trenin makinisti gözaltına alındı. Kompas gazetesinin haberine göre Ulaştırma Bakanı Freddy Numberi, kazanın meydana gelmesinde, kırmızı ışıkta durmayan makinisti suçladı. Polis sözcüsü Djoko Erwanto ise Halik Rudianto'nun zanlı olarak gözaltına alındığını söyledi. Rudianto'nun, suçlu bulunursa 6.5 yıla kadar hapse mahkum edilebileceği belirtildi. Makinist Halik Rudianto'nun kullandığı tren, cumartesi sabahı Petarukan kentindeki tren istasyonunda duran trene çarpmış, yolcuların uyuduğu sırada meydana gelen kazada 36 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.