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Dünya

Endonezya'daki Hitler heykeli kaldırıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Endonezya'da bir müzede bulunan Adolf Hitler heykeli, halk tarafından çok tepki alınca kaldırıldı

12 Kasım 2017 16:55

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Endonezya\'da bir müzede bulunan Adolf Hitler heykeli, halk tarafından çok tepki alınca kaldırıldı.
Endonezya\'da De ARCA Heykel Sanatı Müzesi\'nde bulunan Adolf Hitler heykeli, Auschwitz toplama kampının bir fotoğrafı önünde sergilendi ve birçok ziyaretçinin fotoğraflarında yer aldı. Fakat sonrasında heykel, uluslararası komiteler tarafından büyük tepki toplayınca müze tarafından kaldırıldı.
Endonezya\'nın Java kentinde bulunan müzenin yetkilileri, heykelin yalnızca insanları eğitme ve bilinçlendirme sebepleriyle sergide yer aldığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ziyaretçilerin Adolf Hitler heykeliyle fotoğraf çekindikleri ve turuncu üniforma giymiş bir grup gencin, heykelin önünde Hitler selamı pozu verdikleri görüldü. Müze ziyaretçileri bir şikayette bulunmazken, dünyanın çeşitli yerlerinde birçok kişi müzeyi kınadı.
Yine Java kentinde geçen sene kapatılan Nazi temalı kafeden bir yıl Adolf Hitler heykeli sergilenmesi, Endonezya\'da tartışmalara yol açtı.

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