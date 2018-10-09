Endonezya'daki deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı 2056'ya yükseldi

Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 56'ya ulaştı. Ağır yaralanan 2 bin 549 kişinin tedavisi hala sürüyor. Kayıp 5 bin 684 kişiyi arama faaliyetleri ise devam ediyor. Deprem ve tsunami dolayısıyla bölgede 65 bin ev kullanılamaz hale geldi, 99 bin 471 kişi göç etmeye mecbur kaldı.



Peşi sıra felaketler yaşayan ülkeden bir üzücü haber daha geldi. Sumatra Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumunca (BMKG) Palu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin ardından can kayıpları olduğu ve bölgenin hasar gördüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülere itibar edilmemesi çağrısı yapan Nugroho, bu görüntülerin ilk depreme ait olduğunu vurguladı.

Yetkililerin bölgeye yardım ulaştırma ve dağıtım çalışmaları sürerken, kırsal alanlarda yaşayanlar halen içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçların temininde zorluk yaşıyor.

Depremin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da perşembe günü sonlanması bekleniyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.