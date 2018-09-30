Endonezya'daki deprem ve tsunamide can kaybı 800'ü aştı

Endonezya'nın Sulawesi adasında Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu, en az 832 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cumartesi günü açıklanan son rakam ise 384'tü.

Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda kişinin yıkılan binaların enkazı altında kaldığının bildirildiğini söyledi.

Sutopo Purwo Nugroho deprem sonrası oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin de 6 metreyi aştığını belirtti.

Palu kentinde bazı binalarda arama ve kurtarma ekipleri enkazı elleriyle kazıyor.

Depremden en çok etkilenen yerleşim birimlerinden Donggala kasabasında ise hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

Kızılhaç: Durum çok daha kötüleşebilir

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün tahminlerine göre deprem ve tsunaminden yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi etkilenmiş olabilir.

Örgütten yapılan açıklamada, "Halihazırda bir trajedi var. Ancak durum çok daha kötüleşebilir" denildi.

Fay hattındaki Endonezya sık sık depremlerin meydana geldiği bir ülke.

Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.

2004 yılında da Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.