-ENDONEZYA'DAKİ 7,7'LİK DEPREMDE 1 ÖLÜ CAKARTA (A.A) - 26.10.2010 - Endonezya'da dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi öldü. Felaket Yönetimi Dairesi yetkilisi Ade Edward, depremde, Mentawai ada zincirinde bulunan Pagai'de bir çiftçinin öldüğünü, bölgede 150'den fazla evin yıkıldığını ve en az 2 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi. Edward, depremden sonra Hint Okyanusu'nda bazı gemilerin mürettebatıyla hala irtibat kurulamadığını ifade etti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Sumatra Adası'nın batısındaki kentleri ve Mentawai adalarını vuran depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı. Merkez, depremin, okyanus yatağının 20 kilometre altında meydana geldiğini belirtti. Endonezya Deprem Ajansı, Sumatra açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.2 olarak duyurmuştu. Ajans, depremden sonra tsunami uyarısı yapmış, daha sonra bu uyarıyı kaldırmıştı. Ülkede 2004 yılında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve yol açtığı tsunami 230 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.