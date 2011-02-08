-ENDONEZYA'DA 2 KİLİSE YAKILDI TEMANGGUNG (A.A) - 08.02.2011 - Endonezya'nın Java kentinde köktendinci bir grup, polisle çatışması sırasında iki kiliseyi ateşe verdi, bir diğer kiliseyi de yağmaladı. Polis, İslamiyete küfrettiği için mahkum edilen bir Hristiyana ölüm cezası verilmesini isteyen aşırı dinci bir grubun emniyet güçleriyle çatıştığını, iki kiliseyi ateşe verip üçüncüsünü yağmaladıklarını bildirdi. Grubun, Java'da 58 yaşında bir Hristiyan zanlının hapis cezasına çarptırılmasını protesto ettiği belirtildi. Java'da yine pazar günü, Ahmediye tarikatının özel bir evde yapacağı toplantıyı engellemek için yaklaşık bin kişi toplanmış, polisin çıkan olayları engellememesi üzerine bu tarikatın üç üyesi öldürülmüştü. Bu şiddet olaylarının görüntüleri medyada yayımlandı. Endonezya Devlet Başkanı da dün yaptığı açıklamada, "dinlerarası uyum haftası" öncesi meydana gelen bu saldırıdan "derin endişe" duyduğunu bildirdi.