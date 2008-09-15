Endonezya'da zekat izdihamı: 21 ölü

Endonezya'da Ramazan ayı dolayısıyla bir zenginin yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 21 kişi öldü



Resmi haber ajansı Antara, Doğu Cava'nın Pasuaran kasabasında yardım için sıraya giren yaklaşık bin kişinin panik içinde birbirini ezdiğini bildirdi. Ajans, izdihamda ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.



Zengin bir ailenin zekat amacıyla yaptığı yardımı almak için sırada bekleyen fakir insanların panik içinde birbirini ezdiğini kaydeden ajans, bazı insanların havasız kalarak, bazılarının ezilerek öldüğünü bildirdi. Ajans, yaralılarını hastaneye kaldırıldığını belirtti

