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Dünya

ENDONEZYA'DA YASAKLI KİTAPLARA ÖZGÜRLÜK CAKARTA (A.A)

14 Ekim 2010 13:37

-ENDONEZYA'DA YASAKLI KİTAPLARA ÖZGÜRLÜK CAKARTA (A.A) - 14.10.2010 - Endonezya'da kitap yasağıyla ilgili yasa kaldırıldı. Ülkede 32 yıl hüküm süren eski diktatör Suharto döneminde, "hakaret içeren" ve "kamu düzenine tehdit" teşkil eden kitapların yayımlanması ve dağıtılmasına getirilen yasak iptal edildi. Yasa, başsavcılık makamının bu türden kitapları tek taraflı olarak yasaklamasına imkan veriyordu. Endonezya Anayasa Mahkemesi, kitap yasaklama yetkisinin mahkemelere verilmesine hükmetti. Tarihçiler, yazarlar ve insan hakları savunucuları, kararı memnuniyetle karşıladı. Kitapları yasaklanan bir grup yazar ve yayıncı, 1963 tarihli yasanın iptali için geçen yıl Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Suharto, 32 yıllık iktidarının ardından 1998'de görevi bırakmıştı.

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