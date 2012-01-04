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Dünya

Endonezya'da yargıya terlik tepkisi

Endonezya'da 15 yaşında bir gencin, bir çift terlik çaldığı için tutuklanarak yargılanması tepki topladı.

04 Ocak 2012 02:00

 
T24 - Endonezya'da 15 yaşında bir gencin, bir çift terlik çaldığı için tutuklanarak yargılanması tepki topladı. Çarpık adalet sistemini protesto eden Endonezyalılar ülke genelinde terlik eylemi başlattı.

 

ntvmsnbc'nin haberine göre; Endonezya'da bugünlerde polis karakollarının önünde terlik yığınları var. Karakolların önüne terlik bırakan Endonezyalılar, bununla çarpık adalet sistemini protesto ediyor.

Eylemi tetikleyense, Endonezya'nın kuzeyinde 15 yaşında bir çocuğun, polis misafirhanesi önünden çaldığı eski bir çift terlik nedeniyle tutuklanması ve yargılanması.

Çocuk, suçlu bulunursa, neredeyse teröristler, tecavüzcüler ve uyuşturucu kaçakçıları kadar ceza alabilir. Yetkililer çocuğun beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiliyor. Ülkede tutuklanan çocuğun serbest bırakılması için başlatılan eyleme binlerce kişi destek veriyor.


Tazminat olarak bin terlik

Endonezyalılar, çalınan terliklerin sahibine de tazminat olarak bin terlik vermeyi planlıyor. Geçen yıl da bir 1 dolarlık cep telefonu şarjı çalan 14 yaşındaki bir genç üç haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı.

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