Endonezya'da yargıya terlik tepkisi

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Tazminat olarak bin terlik





ntvmsnbc'nin haberine göre; Endonezya'da bugünlerde polis karakollarının önünde terlik yığınları var. Karakolların önüne terlik bırakan Endonezyalılar, bununla çarpık adalet sistemini protesto ediyor.Eylemi tetikleyense, Endonezya'nın kuzeyinde 15 yaşında bir çocuğun, polis misafirhanesi önünden çaldığı eski bir çift terlik nedeniyle tutuklanması ve yargılanması.Çocuk, suçlu bulunursa, neredeyse teröristler, tecavüzcüler ve uyuşturucu kaçakçıları kadar ceza alabilir. Yetkililer çocuğun beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiliyor. Ülkede tutuklanan çocuğun serbest bırakılması için başlatılan eyleme binlerce kişi destek veriyor.Endonezyalılar, çalınan terliklerin sahibine de tazminat olarak bin terlik vermeyi planlıyor. Geçen yıl da bir 1 dolarlık cep telefonu şarjı çalan 14 yaşındaki bir genç üç haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı.