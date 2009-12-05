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Dünya

Endonezya'da yangın: 20 ölü

Endonezya'nın Sumatra adasının Medan kentindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 20'ye ulaştı.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - Endonezya'nın Sumatra adasının Medan kentindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 20'ye ulaştı.

Polis, bir iş merkezinde bulunan eğlence mekanında çıkan yangının söndürüldüğünü ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Polis yetkilisi, yangının, bir otel, karaoke bar ve spa merkezinin bulunduğu binanın üçüncü katına zarar verdiğini söyledi.

Ağır yaralı iki kişinin hastaneye kaldırıldığı, ölü sayısının ise artabileceği kaydedildi.

Bazı görgü tanıkları, yangına kısa devrenin yol açtığını ifade etti.

İlk haberlerde, yangının bir lunaparkta çıktığı bildirilmişti.

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