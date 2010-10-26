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Dünya

ENDONEZYA'DA VOLKAN PÜSKÜRMEYE BAŞLADI SLEMAN (A.A)

26 Ekim 2010 19:00

-ENDONEZYA'DA VOLKAN PÜSKÜRMEYE BAŞLADI SLEMAN (A.A) - 26.10.2010 - Endonezya'nın Cava adasında bulunan Merapi volkanının püskürmeye başladığı bildirildi. Endonezya'daki volkanları izleyen bir volkan bilimci, yanardağın duman ve kül püskürttüğünü, üç patlama duyduklarını ve küllerin 1.5 kilometre yüksekliğe kadar çıktığını belirtti. Yanardağ civarında yaşayan başta kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere binlerce kişinin tahliye edildiği, yetkililerin, halkın mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. Kızgın küllerin 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu, bu kişilerin tedavi altına alındığı belirtildi.

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