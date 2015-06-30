T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da uçak düştü; en az 116 ölü

Endonezyalı bir arama-kurtarma yetkilisi, ölü sayısının artabileceğini söyledi

30 Haziran 2015 13:08

Endonezya ordusuna ait bir nakliye uçağı, Sumatra Adası'ndaki otel ve evlerin üzerine düştü. Olayda en az 116 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AFP'ye konuşan bir yardım görevlisi, "Şu ana kadar 49 ceset çıkarıldı" ifadesini kullandı.

Endonezyalı bir arama-kurtarma yetkilisi Hisar Turnip daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aldığımız son bilgi 30 kişinin öldüğü yönünde. Bu sayı artabilir" demişti.

Endonezya'nın en büyük üçüncü kenti Medan'daki bir mahalleye düşen Hercules C-130 tipi uçakta 12 mürettebat bulunuyordu. Mürettebattan beşinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Medan'daki Adam Malik hastanesinin sözcüsü ise "Şu ana kadar morga 20 ceset ulaştı" diye konuştu.


Hürriyet'te yer alan habere göre, kazanın ardından olay yerine gelen Endonezyalıların çoğu cep telefonlarının kameralarına sarılırken, bazılarının da güldüğü görüldü.

 

ETİKETLER

endonezyauçak düştü30 ölüyaralıarama kurtarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24