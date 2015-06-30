Endonezya'da uçak düştü; en az 116 ölü

Endonezya ordusuna ait bir nakliye uçağı, Sumatra Adası'ndaki otel ve evlerin üzerine düştü. Olayda en az 116 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AFP'ye konuşan bir yardım görevlisi, "Şu ana kadar 49 ceset çıkarıldı" ifadesini kullandı.

Endonezyalı bir arama-kurtarma yetkilisi Hisar Turnip daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aldığımız son bilgi 30 kişinin öldüğü yönünde. Bu sayı artabilir" demişti.

Endonezya'nın en büyük üçüncü kenti Medan'daki bir mahalleye düşen Hercules C-130 tipi uçakta 12 mürettebat bulunuyordu. Mürettebattan beşinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Medan'daki Adam Malik hastanesinin sözcüsü ise "Şu ana kadar morga 20 ceset ulaştı" diye konuştu.





Hürriyet'te yer alan habere göre, kazanın ardından olay yerine gelen Endonezyalıların çoğu cep telefonlarının kameralarına sarılırken, bazılarının da güldüğü görüldü.