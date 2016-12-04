Endonezya'da uçak düştü; 12 kişi hayatını kaybetti

Batam’dan Pangkal Pinang’a uçan Endonezya Polisi’ne ait M-28 Skytruck tipi uçak denize düştü. Olayda uçakta bulunan ikisi pilot toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Uçakla son temas Singapur Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından yerel saatle 11.28’de kuruldu.

Sonrasında kontrolörlerin yaptığı telsiz çağrılarına cevap alınamaması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Uçağın enkazı Endonezyalı balıkçılar tarafından Riau Adası açıklarında bulundu. Kazadan kurtulan olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak Endonezya ve Singapur havacılık yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldı.