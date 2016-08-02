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Dünya

Endonezya'da üç çift flört ettikleri için kırbaçlandı!

Banda Açe'nin başkenti olduğu Açe, Endonezya'nın şeriat uygulanan tek eyaleti

02 Ağustos 2016 00:03

Endonezya'da üç genç çift, evlilik dışı flört ederek şeriat hukukuna karşı geldikleri gerekçesiyle Banda Açe şehrindeki El Furkan Camii'nde acımasızca kırbaçlanarak cezalandırıldı.

Açe'de evlilik dışı flört, ağır bir suç. Bu sebeple önceden de birçok kişi halk önünde kırbaçlanarak cezalandırılmıştı. Banda Açe'nin başkenti olduğu Açe, Endonezya'nın şeriat uygulanan tek eyaleti.

Eyalette alkol tüketimi, kumar ve eşcinsel ilişki de aynı şekilde cezalandırılıyor.

Endonezya'da Cakarta hükümeti, ayrılıkçı hareketi bastırmak için 2001 yılında Açe'ye özerklik tanımıştı. O tarihten beri Açe şeriat ile yönetiliyor.

Banda Açe'deki son infaz sırasında, çiftler kırbaçlanırken çevrede toplananların, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydettikleri görüldü.

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