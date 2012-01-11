-Endonezya'da tsunami alarmı kaldırıldı CAKARTA (A.A) - 10.01.2012 - Endonezya'nın batısında Sumatra Adası yakınlarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısının hükümet tarafından kaldırıldığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre Banda Açe vilayetinin kıyılarında, okyanusun 30 kilometre dibinde meydana gelen deprem, ''Pasifik Ateş Çemberi'' olarak tabir edilen ve sık sık deprem, tsunami ve yanardağ patlamalarının olduğu bölgede bulunuyor. Ülkede, 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami Afrika kıyıları dahil 11 ülkeyi vurmuştu. Olayda, 115 bini Banda Açe'de olmak üzere 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.