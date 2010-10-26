Endonezya'da tsunami: 40 ölü 380 kişi kayıp

Endonezya'da dün gece meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ve 150'den fazla evin yıkıldığı ve en az 2000 bin kişinin evsiz kaldığı depremin ardından oluşan tsunamide 40 kişinin öldüğü, 380 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Sumatra adası açıklarındaki deprem sonrası oluşan tsunamide dev dalgaların üç metreyi aşarak, Pagai ve Silabu sahil köylerindeki yüzlerce evi yıktığı belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, Mentawai ada zincirinde bulunan köylerde şu ana kadar 40 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi. Bölgede çoğu kadın ve çocuk 380 kişi ise halen kayıp.

Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, Pagai'de bir çiftçinin öldüğünü, 150'den fazla evin yıkıldığını ve en az 2 bin kişinin evsiz kaldığını ifade etmişti.

Sık sık depremin vurduğu ülkede, Sumatra adası açıklarında 2004 yılında meydana gelen çok şiddetli depremin ardından oluşan tsunami felaketinde 200 binden fazla kişi ölmüştü.



