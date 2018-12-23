Endonezya'da tsunami; 222 ölü ve 843 yaralı var

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 222 kişinin öldüğü ve 843 kişinin yaralandığı bildirildi. Anak Krakatau Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi
Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.
Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi.
Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.